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Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 купить с доставкой в Москве
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Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032

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Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - фото 1
Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - фото 2
Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - фото 1
  • Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - фото 2
  • Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
730 руб.  800 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032
730 руб. -9%
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032

USB Flash Smartbuy MU30 в сером корпусе поддерживает стандарт USB 2.0, благодаря которому запись информации на накопитель данных достигает скорости 10 Мбайт/сек. Подключить флешку к любому цифровому устройству позволит стандартный штекер USB Type-A. Корпус памяти USB Flash Smartbuy MU30 выполнен из прочного металла, миниатюрная конструкция обеспечивает размеры 31x13x6 мм. Накопитель данных можно всегда держать при себе благодаря отверстию, при помощи которого его можно закрепить на брелоке.

Отзывы о товаре Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy MU30 в сером корпусе поддерживает стандарт USB 2.0, благодаря которому запись информации на накопитель данных достигает скорости 10 Мбайт/сек. Подключить флешку к любому цифровому устройству позволит стандартный штекер USB Type-A. Корпус памяти USB Flash Smartbuy MU30 выполнен из прочного металла, миниатюрная конструкция обеспечивает размеры 31x13x6 мм. Накопитель данных можно всегда держать при себе благодаря отверстию, при помощи которого его можно закрепить на брелоке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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