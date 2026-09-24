Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%740 руб. 1 070 руб.
В наличии
Код товара: 654569
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740 руб. -31%
1 070 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart
Smartbuy серии Wild - сувенирный флеш-накопитель в ярком дизайне. Он послужит как модным аксессуаром, так и полезным помощником на работе и дома. Удобная петля для подвешивания позволит прикрепить флешку к брелоку для ключей, чтобы она не потерялась.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Smartbuy серии Wild - сувенирный флеш-накопитель в ярком дизайне. Он послужит как модным аксессуаром, так и полезным помощником на работе и дома. Удобная петля для подвешивания позволит прикрепить флешку к брелоку для ключей, чтобы она не потерялась.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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