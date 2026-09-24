Top.Mail.Ru
Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
770 руб.  910 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB
770 руб. -15%
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB

USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB64GBGS-DB - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...