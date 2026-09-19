Top.Mail.Ru
Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - фото 1
Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - фото 2
Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - фото 1
  • Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - фото 2
  • Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
680 руб.  900 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue
680 руб. -24%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
16

Описание товара Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue

USB-коннектор скрыт в компактном корпусе и полностью защищен, исключая необходимость использования колпачка для диска. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад — скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.

Отзывы о товаре Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
USB-коннектор скрыт в компактном корпусе и полностью защищен, исключая необходимость использования колпачка для диска. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад — скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...