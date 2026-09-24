Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 654487
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 410 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR
USB Flash Smartbuy Twist является компактным накопителем данных в ярком красном корпусе, который можно уместить даже в самом маленьком кармашке сумки. Модель предоставляет в распоряжение пользователя 128 ГБ свободной памяти, которую можно занять важными и нужными файлами разных форматов. Корпус выполнен из сочетания металла и пластика с приятным на ощупь покрытием Soft-touch. Память USB Flash Smartbuy Twist обладает поворотной конструкцией, которая защитит штекер от повреждений при хранении флешки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash Smartbuy Twist является компактным накопителем данных в ярком красном корпусе, который можно уместить даже в самом маленьком кармашке сумки. Модель предоставляет в распоряжение пользователя 128 ГБ свободной памяти, которую можно занять важными и нужными файлами разных форматов. Корпус выполнен из сочетания металла и пластика с приятным на ощупь покрытием Soft-touch. Память USB Flash Smartbuy Twist обладает поворотной конструкцией, которая защитит штекер от повреждений при хранении флешки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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