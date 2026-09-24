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Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR купить с доставкой в Москве
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Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR

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Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 1
Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 2
Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 3
Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 4
Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 5
Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 6
Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 1
  • Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 2
  • Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 3
  • Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 4
  • Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 5
  • Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 6
  • Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654487
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR

USB Flash Smartbuy Twist является компактным накопителем данных в ярком красном корпусе, который можно уместить даже в самом маленьком кармашке сумки. Модель предоставляет в распоряжение пользователя 128 ГБ свободной памяти, которую можно занять важными и нужными файлами разных форматов. Корпус выполнен из сочетания металла и пластика с приятным на ощупь покрытием Soft-touch. Память USB Flash Smartbuy Twist обладает поворотной конструкцией, которая защитит штекер от повреждений при хранении флешки.

Отзывы о товаре Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Twist является компактным накопителем данных в ярком красном корпусе, который можно уместить даже в самом маленьком кармашке сумки. Модель предоставляет в распоряжение пользователя 128 ГБ свободной памяти, которую можно занять важными и нужными файлами разных форматов. Корпус выполнен из сочетания металла и пластика с приятным на ощупь покрытием Soft-touch. Память USB Flash Smartbuy Twist обладает поворотной конструкцией, которая защитит штекер от повреждений при хранении флешки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 128Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB128GB3TWR - купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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