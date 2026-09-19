Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Go 32Gb (SDDDC3-032G-G46) USB-C
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Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1 и USB C
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 468088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накопители данных
Особенности
поддержка OTG
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1 и USB C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
18
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Go 32Gb (SDDDC3-032G-G46) USB-C
Нужен накопитель, поддерживающий устройства с разъемами USB Type-C и Type-A? С помощью накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Go вы можете без труда переносить файлы со смартфона, планшета и компьютера Mac с разъемом USB Type-C на компьютеры с разъемом USB Type-A и наоборот.2 Теперь вы можете снимать еще больше фотографий и просматривать их на всех своих устройствах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 32 Гб
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Бренд
Тип товара
Накопители данных
Особенности
поддержка OTG
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1 и USB C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Развернуть
Страна производитель
Китай
Нужен накопитель, поддерживающий устройства с разъемами USB Type-C и Type-A? С помощью накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Go вы можете без труда переносить файлы со смартфона, планшета и компьютера Mac с разъемом USB Type-C на компьютеры с разъемом USB Type-A и наоборот.2 Теперь вы можете снимать еще больше фотографий и просматривать их на всех своих устройствах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 32 Гб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 32 Гб
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Go 32Gb (SDDDC3-032G-G46) USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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