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Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK)

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Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) - фото 1
Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) - фото 2
Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) - фото 1
  • Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) - фото 2
  • Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK)
1 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черно-серебристый
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK)

Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK)



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черно-серебристый
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Развернуть
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK)


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U505 128Gb USB 2.0 (NT03U505N-128G-20BK) – стоимость товара 1340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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