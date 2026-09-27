Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 326772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
5
Описание товара Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0
SmartBuy V-Cut 3.0 128GB – это компактное устройство, которое позволяет быстро передавать файлы, фотографии и документы с одного носителя на другой. Модель имеет классическую форму, продается с крышечкой для защиты интерфейса от попадания пыли и воды. Несмотря на небольшие размеры флешка имеет внушительный объем памяти – 128 Гб, которой будет достаточно для хранения большого количества важной информации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 32GB черный
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 730 32GB белый
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черны...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 350 64GB черный
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитФлешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
SmartBuy V-Cut 3.0 128GB – это компактное устройство, которое позволяет быстро передавать файлы, фотографии и документы с одного носителя на другой. Модель имеет классическую форму, продается с крышечкой для защиты интерфейса от попадания пыли и воды. Несмотря на небольшие размеры флешка имеет внушительный объем памяти – 128 Гб, которой будет достаточно для хранения большого количества важной информации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0