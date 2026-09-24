Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723398
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL)
Флешка Netac с объемом памяти в 256 Гб — это вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других важных файлов. Благодаря современному стандарту USB 3.2 Gen 1 передача данных занимает минимум времени, даже при работе с большими файлами. Выдвижной разъем надежно защищает интерфейс USB Type A от пыли и царапин — удобно брать с собой в командировки и поездки. Легкий пластиковый корпус делает флешку практичной и удобной для повседневного использования.
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Теги товара: 256 Гб, большого объема
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Флешка Netac с объемом памяти в 256 Гб — это вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других важных файлов. Благодаря современному стандарту USB 3.2 Gen 1 передача данных занимает минимум времени, даже при работе с большими файлами. Выдвижной разъем надежно защищает интерфейс USB Type A от пыли и царапин — удобно брать с собой в командировки и поездки. Легкий пластиковый корпус делает флешку практичной и удобной для повседневного использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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