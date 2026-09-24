Top.Mail.Ru
Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 1
Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 2
Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 3
Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 4
Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
  • Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 1
  • Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 2
  • Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 3
  • Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 4
  • Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723398
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL)

Флешка Netac с объемом памяти в 256 Гб — это вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других важных файлов. Благодаря современному стандарту USB 3.2 Gen 1 передача данных занимает минимум времени, даже при работе с большими файлами. Выдвижной разъем надежно защищает интерфейс USB Type A от пыли и царапин — удобно брать с собой в командировки и поездки. Легкий пластиковый корпус делает флешку практичной и удобной для повседневного использования.



Теги товара: 256 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac с объемом памяти в 256 Гб — это вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других важных файлов. Благодаря современному стандарту USB 3.2 Gen 1 передача данных занимает минимум времени, даже при работе с большими файлами. Выдвижной разъем надежно защищает интерфейс USB Type A от пыли и царапин — удобно брать с собой в командировки и поездки. Легкий пластиковый корпус делает флешку практичной и удобной для повседневного использования.


Теги товара: 256 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...