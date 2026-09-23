Флешка 128GB SanDisk iXpand Flip USB3.1/Lightning (SDIX90N-128G-GN6NE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка 128GB SanDisk iXpand Flip USB3.1/Lightning (SDIX90N-128G-GN6NE)
Память OTG USB Flash 128 ГБ SanDisk iXpand Flash Drive Flip [SDIX90N-128G-GN6NE] – аксессуар для вашего iPhone и iPad, с помощью которого вы сможете удобно делать резервные копии фото и видео, а также обмениваться прочими файлами с ПК и другими устройствами. Просто подключите накопитель к своему смартфону или планшету при помощи фирменного коннектора Lightning, скопируйте все необходимые данные и перенесите их на компьютер, подключив SanDisk iXpand Flash Drive Flip уже при помощи стандартного USB. Благодаря версии интерфейса 3.2 Gen 1 модель обеспечит высокую скорость работы, позволяя быстро перемещать фото, видео и другие файлы большого размера. Память OTG USB Flash 128 ГБ SanDisk iXpand Flash Drive Flip [SDIX90N-128G-GN6NE] выполнена в компактном и стильном корпусе из качественного металла и пластика. В сочетании с монолитной конструкцией это отличается модель высокой надежностью, что позволит брать и использовать ее не только дома и в офисе, но и в более сложных условиях – например, в путешествии.
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Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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