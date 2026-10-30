Флешка 16Gb SmartBuy Clue USB Yellow SB16GBCLU-Y
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 654493
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Загружаем...
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Загружаем...
570 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 16Gb SmartBuy Clue USB Yellow SB16GBCLU-Y
Флеш-накопитель USB 16GB Clue жёлтый / SB16GBCLU-Y. USB-накопитель CLUE изготовлен в виде функционального флэш-накопителя.Флеш-накопитель имеет максимальный объем 16 Гб и интерфейс USB 2.0. Флеш-память Clue позволит вам достичь совершенно нового уровня комфорта и эффективности в вашей занятой мобильной жизни.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-накопитель USB 16GB Clue жёлтый / SB16GBCLU-Y. USB-накопитель CLUE изготовлен в виде функционального флэш-накопителя.Флеш-накопитель имеет максимальный объем 16 Гб и интерфейс USB 2.0. Флеш-память Clue позволит вам достичь совершенно нового уровня комфорта и эффективности в вашей занятой мобильной жизни.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 16Gb SmartBuy Clue USB Yellow SB16GBCLU-Y - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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