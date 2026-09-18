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Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S)

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Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
430 руб.  640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328760
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S)

Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB16GBVC-S] - компактное решение для хранения виртуальной информации, которая должна всегда находиться при пользователе. На эту флешку вы сможете записать документы, сканы, установщики программ и многое другое, доступ к чему может потребоваться в любую минуту. Модель имеет стильную серебристую расцветку корпуса, выполненного из качественного металла. Этот материал защитит хрупкую аппаратную часть устройства от разнообразных механических повреждений. USB-интерфейс также защищен от физических воздействий прозрачным пластиковым колпачком. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB16GBVC-S] имеет внушительный объем свободной памяти - 16 ГБ. Такого объема пользователю хватит для хранения многочисленных установщиков разнообразного софта, тысяч электронных документов, любимого плейлиста, нескольких фильмов и др. Стандарт USB - 2.0, поэтому у вас не возникнет проблем с синхронизацией флешки с вашим компьютером или ноутбуком. Для подключения накопителя данных не требуется предварительная установка специального софта.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB16GBVC-S] - компактное решение для хранения виртуальной информации, которая должна всегда находиться при пользователе. На эту флешку вы сможете записать документы, сканы, установщики программ и многое другое, доступ к чему может потребоваться в любую минуту. Модель имеет стильную серебристую расцветку корпуса, выполненного из качественного металла. Этот материал защитит хрупкую аппаратную часть устройства от разнообразных механических повреждений. USB-интерфейс также защищен от физических воздействий прозрачным пластиковым колпачком. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB16GBVC-S] имеет внушительный объем свободной памяти - 16 ГБ. Такого объема пользователю хватит для хранения многочисленных установщиков разнообразного софта, тысяч электронных документов, любимого плейлиста, нескольких фильмов и др. Стандарт USB - 2.0, поэтому у вас не возникнет проблем с синхронизацией флешки с вашим компьютером или ноутбуком. Для подключения накопителя данных не требуется предварительная установка специального софта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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