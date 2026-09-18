Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%390 руб. 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 229351
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
50
Описание товара Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W)
В дизайне Crown — простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к Вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитФлешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0
-
В наличииЦена 440 руб. 480 руб.110 руб. в СплитФлешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compa...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитФлешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH)
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитФлешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK
-
В наличииЦена 510 руб. 830 руб.128 руб. в СплитФлешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG)
-
В наличииЦена 530 руб. 730 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U275 16Gb (NT03U275N-016G-20SL) USB 2.0
-
В наличииЦена 530 руб. 680 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U116 16Gb (NT03U116N-016G-20WH) USB 2.0
-
В наличииЦена 530 руб. 640 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U352 16Gb (NT03U352N-016G-20PN) USB 2.0
-
В наличииЦена 530 руб. 600 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)
-
В наличииЦена 540 руб. 660 руб.135 руб. в СплитФлешка Netac U505 16Gb (NT03U505N-016G-20BK)
-
В наличииЦена 550 руб. 760 руб.138 руб. в СплитФлешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 bla...
-
В наличииЦена 550 руб. 720 руб.138 руб. в СплитФлешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red
В дизайне Crown — простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к Вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W)