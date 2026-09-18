Флешка Transcend JetFlash 780 16GB черный/хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
140
Скорость записи данных, МБ/с
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197815
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
140
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 780 16GB черный/хром
JetFlash 780 является один из самых быстрых USB накопителей Transcend. Используя скоростной интерфейс USB 3.1 Gen 1, JetFlash 780 показывает непревзойденную производительность в стильном дизайне. В дополнение, высококачественные MLC чипы обеспечивают долговечность и надежность. JetFlash 780 объединяет в себе скорость и классический шахматный дизайн узора, который придется по нраву любителям всего лучшего в жизни.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
140
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
JetFlash 780 является один из самых быстрых USB накопителей Transcend. Используя скоростной интерфейс USB 3.1 Gen 1, JetFlash 780 показывает непревзойденную производительность в стильном дизайне. В дополнение, высококачественные MLC чипы обеспечивают долговечность и надежность. JetFlash 780 объединяет в себе скорость и классический шахматный дизайн узора, который придется по нраву любителям всего лучшего в жизни.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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