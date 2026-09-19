Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита паролем
да
Цвет
серебро, черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х2
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный
Sandisk Cruzer Ultra Flair 512GB USB 3.0 является идеальным продуктом для достижения ваших Электроника и компьютеры целей. Заполните ваш заказ другими похожими продуктамиФлэш-память и наслаждайтесь жизнью, как никогда раньше.
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Теги товара: USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита паролем
да
Цвет
серебро, черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Sandisk Cruzer Ultra Flair 512GB USB 3.0 является идеальным продуктом для достижения ваших Электроника и компьютеры целей. Заполните ваш заказ другими похожими продуктамиФлэш-память и наслаждайтесь жизнью, как никогда раньше.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, компактные
Теги товара: USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, компактные
Теги товара: USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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