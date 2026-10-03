Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH)
Память USB Flash A-Data UC310 обладает оригинальным дизайном: поворотный механизм позволяет легко выдвинуть USB-коннектор одним движением. Такая конструкция надежно защищает разъем от пыли и повреждений. Корпус накопителя изготовлен из прочного пластика белого цвета, устойчивого к царапинам и потертостям. На флешку можно переносить большие по объему файлы, ведь ее хранилище рассчитано на размещение 64 ГБ данных. Память USB Flash A-Data UC310 совместима с устройствами, которые поддерживают стандарт передачи данных USB 3.2 Gen 1. Это предусматривает запись и чтение данных на скорости до 5 Гбит/с. Подключение флешки происходит быстро и просто, без дополнительных действий. Для ее работы не потребуется устанавливать специальную программу. По завершении переноса данных накопитель просто вынимается из разъема ПК.
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Теги товара: 64 Гб, большого объема
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Теги товара: 64 Гб, большого объема
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