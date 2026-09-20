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Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C купить с доставкой в Москве
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Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C

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Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 1
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 2
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 3
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 4
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 5
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 6
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 7
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
300
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 1
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 2
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 3
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 4
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 5
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 6
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 7
  • Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576225
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х1
Вес, г.
38

Описание товара Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C

Флэш-накопитель с разъемом подключения Type-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет . Накопитель позволяет в считанные секунды переносить большие файлы через интерфейс USB 3.1 со скоростью чтения до 300 MБ/с. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Этот накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Описание
Флэш-накопитель с разъемом подключения Type-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет . Накопитель позволяет в считанные секунды переносить большие файлы через интерфейс USB 3.1 со скоростью чтения до 300 MБ/с. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Этот накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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