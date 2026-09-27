Флешка SmartBuy Glossy series USB 16GB Orange
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%460 руб. 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201708
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка SmartBuy Glossy series USB 16GB Orange
USB-флешка Smartbuy Glossy series 16GB USB 2.0 - это модель с простым и стильным дизайном, которая имеет удобную фиксацию колпачка. Изделие этой серии выполнено из прозрачного пластика и обладает специальной системой крепления для колпачка. Фиксируется колпачок скобкой между двумя выступающими пластинками. Такое крепление очень удобно, так как теперь потерять флешку достаточно сложно, на эту же скобу крепится шнурок.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB-флешка Smartbuy Glossy series 16GB USB 2.0 - это модель с простым и стильным дизайном, которая имеет удобную фиксацию колпачка. Изделие этой серии выполнено из прозрачного пластика и обладает специальной системой крепления для колпачка. Фиксируется колпачок скобкой между двумя выступающими пластинками. Такое крепление очень удобно, так как теперь потерять флешку достаточно сложно, на эту же скобу крепится шнурок.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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