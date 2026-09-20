Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 571127
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490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
19
Описание товара Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0
Память USB Flash Netac UM2 черного цвета выполнена в монолитном корпусе из металла. Благодаря скрытой конструкции разъем защищен от механических воздействий. Ударопрочная конструкция позволяет устройству выдерживать любые условия эксплуатации. Это также обеспечивает безопасность хранения данных. Объем 16 ГБ делает флешку удобной для хранения коллекций видео, фото, плейлистов с музыкой.
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Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Память USB Flash Netac UM2 черного цвета выполнена в монолитном корпусе из металла. Благодаря скрытой конструкции разъем защищен от механических воздействий. Ударопрочная конструкция позволяет устройству выдерживать любые условия эксплуатации. Это также обеспечивает безопасность хранения данных. Объем 16 ГБ делает флешку удобной для хранения коллекций видео, фото, плейлистов с музыкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - этот товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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