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Флешка SmartBuy Crown 4Gb White (SB4GBCRW-W) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy Crown 4Gb White (SB4GBCRW-W)

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Флешка SmartBuy Crown 4Gb White (SB4GBCRW-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
380 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501329
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy Crown 4Gb White (SB4GBCRW-W)

Памяти USB Flash Smartbuy Crown [SB4GBCRW-W] вы можете доверить хранение наиболее важных для вас файлов, доступ к которым может потребоваться в любую минуту. Просто вставьте данное USB-устройство в порт USB компьютера или ноутбука и обменивайтесь файлами или редактируйте их. Флешка облачена в стильный белоснежный корпус прямоугольной формы. Дизайн дополнен ярким красным кантом колпачка. Данная модель отличается невероятной компактностью, она легко поместится даже в самом маленьком кармане вашей сумки или рюкзака. Smartbuy Crown [SB4GBCRW-W] имеет относительно небольшой объем, равняющийся 4 ГБ, которого хватит для хранения электронных документов, большого количества фотоснимков или ваших любимых музыкальных композиций. Стандарт USB этого устройства - 2.0, поэтому с синхронизацией флешки и подавляющего большинства существующей компьютерной техники не возникнет никаких проблем. Коннектор данного аксессуара надежно защищен от пагубных физических воздействий небольшим колпачком. Корректная работа USB-устройства не требует установки специализированного софта.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Crown 4Gb White (SB4GBCRW-W)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Памяти USB Flash Smartbuy Crown [SB4GBCRW-W] вы можете доверить хранение наиболее важных для вас файлов, доступ к которым может потребоваться в любую минуту. Просто вставьте данное USB-устройство в порт USB компьютера или ноутбука и обменивайтесь файлами или редактируйте их. Флешка облачена в стильный белоснежный корпус прямоугольной формы. Дизайн дополнен ярким красным кантом колпачка. Данная модель отличается невероятной компактностью, она легко поместится даже в самом маленьком кармане вашей сумки или рюкзака. Smartbuy Crown [SB4GBCRW-W] имеет относительно небольшой объем, равняющийся 4 ГБ, которого хватит для хранения электронных документов, большого количества фотоснимков или ваших любимых музыкальных композиций. Стандарт USB этого устройства - 2.0, поэтому с синхронизацией флешки и подавляющего большинства существующей компьютерной техники не возникнет никаких проблем. Коннектор данного аксессуара надежно защищен от пагубных физических воздействий небольшим колпачком. Корректная работа USB-устройства не требует установки специализированного софта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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