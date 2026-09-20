Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
60
Описание товара Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN)
Netac 16GB U326 – миниатюрная флешка с лаконичным и при этом стильным дизайном. Она пригодится для хранения файлов различных типов, а также для их передачи с одного устройства на другое. Накопитель весит 6 г, а размеры его составляет 0,5 х 1,1 х 3,7 см. Он подвешивается на кольцо для ключей или на шнурок, для этого на корпусе есть отверстие. Важные компоненты заключены в металлическую оболочку, которая хорошо выдерживает случайные удары и падения с небольшой высоты. Также этой модели не страшна влага. Вы можете не волноваться за судьбу данных, хранящихся в её памяти.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Netac 16GB U326 – миниатюрная флешка с лаконичным и при этом стильным дизайном. Она пригодится для хранения файлов различных типов, а также для их передачи с одного устройства на другое. Накопитель весит 6 г, а размеры его составляет 0,5 х 1,1 х 3,7 см. Он подвешивается на кольцо для ключей или на шнурок, для этого на корпусе есть отверстие. Важные компоненты заключены в металлическую оболочку, которая хорошо выдерживает случайные удары и падения с небольшой высоты. Также этой модели не страшна влага. Вы можете не волноваться за судьбу данных, хранящихся в её памяти.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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