Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH
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Характеристики
Описание товара Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH
USB Flash 32 ГБ Netac U116 [NT03U116N-032G-20WH] предназначена для удобного хранения и перемещения файлов между устройствами. Благодаря передовым технологиям хранения данных и интерфейсу USB версии 2.0 данная модель отличается высокой производительностью и позволит вам на высокой скорости работать с фото и видео, а также с другими типами файлов. Внешний накопитель подключается к устройствам с помощью классического разъема USB-A и совместим с различными версиями операционных систем. Корпус памяти Netac U116 [NT03U116N-032G-20WH] отличается стильным дизайном и обладает компактными размерами. Благодаря монолитной конструкции и качественному пластику модель отличается высокой прочностью и надежностью, что позволяет удобно использовать внешний накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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