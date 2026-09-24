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Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH купить с доставкой в Москве
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Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH

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Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 1
Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 2
Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 3
Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 4
Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 1
  • Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 2
  • Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 3
  • Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 4
  • Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH

USB Flash 32 ГБ Netac U116 [NT03U116N-032G-20WH] предназначена для удобного хранения и перемещения файлов между устройствами. Благодаря передовым технологиям хранения данных и интерфейсу USB версии 2.0 данная модель отличается высокой производительностью и позволит вам на высокой скорости работать с фото и видео, а также с другими типами файлов. Внешний накопитель подключается к устройствам с помощью классического разъема USB-A и совместим с различными версиями операционных систем. Корпус памяти Netac U116 [NT03U116N-032G-20WH] отличается стильным дизайном и обладает компактными размерами. Благодаря монолитной конструкции и качественному пластику модель отличается высокой прочностью и надежностью, что позволяет удобно использовать внешний накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии.

Отзывы о товаре Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
USB Flash 32 ГБ Netac U116 [NT03U116N-032G-20WH] предназначена для удобного хранения и перемещения файлов между устройствами. Благодаря передовым технологиям хранения данных и интерфейсу USB версии 2.0 данная модель отличается высокой производительностью и позволит вам на высокой скорости работать с фото и видео, а также с другими типами файлов. Внешний накопитель подключается к устройствам с помощью классического разъема USB-A и совместим с различными версиями операционных систем. Корпус памяти Netac U116 [NT03U116N-032G-20WH] отличается стильным дизайном и обладает компактными размерами. Благодаря монолитной конструкции и качественному пластику модель отличается высокой прочностью и надежностью, что позволяет удобно использовать внешний накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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