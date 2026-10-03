Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK)
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%720 руб. 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650975
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
20
Описание товара Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK)
Благодаря бесколпачковой поворотной конструкции портативного UC310 вам не придется беспокоиться о потере колпачка. Простая форма и универсальные черный и белый цвета подходят к любому стилю. Оснащенный интерфейсом передачи данных USB 3.2 Gen1, он поддерживает различные устройства, прост и удобен в использовании различных устройств, прост в использовании и позволяет спокойно передавать файлы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Благодаря бесколпачковой поворотной конструкции портативного UC310 вам не придется беспокоиться о потере колпачка. Простая форма и универсальные черный и белый цвета подходят к любому стилю. Оснащенный интерфейсом передачи данных USB 3.2 Gen1, он поддерживает различные устройства, прост и удобен в использовании различных устройств, прост в использовании и позволяет спокойно передавать файлы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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