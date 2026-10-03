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Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) купить с доставкой в Москве
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Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK)

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Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 1
Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 2
Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 3
Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 1
  • Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 2
  • Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 3
  • Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
720 руб.  880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650975
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
20

Описание товара Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK)

Благодаря бесколпачковой поворотной конструкции портативного UC310 вам не придется беспокоиться о потере колпачка. Простая форма и универсальные черный и белый цвета подходят к любому стилю. Оснащенный интерфейсом передачи данных USB 3.2 Gen1, он поддерживает различные устройства, прост и удобен в использовании различных устройств, прост в использовании и позволяет спокойно передавать файлы.

Отзывы о товаре Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Благодаря бесколпачковой поворотной конструкции портативного UC310 вам не придется беспокоиться о потере колпачка. Простая форма и универсальные черный и белый цвета подходят к любому стилю. Оснащенный интерфейсом передачи данных USB 3.2 Gen1, он поддерживает различные устройства, прост и удобен в использовании различных устройств, прост в использовании и позволяет спокойно передавать файлы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data USB3 64GB (UC310-64G-RBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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