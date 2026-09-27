Флешка SmartBuy Quartz 16GB Black (SB16GBQZ-K)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy Quartz 16GB Black (SB16GBQZ-K)
Память USB Flash Smartbuy Quartz series SB16GBQZ-K заключена в пластиковый корпус интересного, но сдержанного дизайна, что делает ее подходящей для дома, школы или офиса. Контакты защищены пластиковым колпачком, есть петелька для подвешивания на кольцо с ключами или карабин. USB Flash Smartbuy Quartz series SB16GBQZ-K – хороший вариант для обмена текстовыми файлами, любительскими фотографиями, записями мероприятий и фильмами. Объема в 16 ГБ хватит для хранения примерно 160 минут видео в Full-HD-разрешении. Интерфейс USB 2.0 – не самый быстрый из существующих, но обеспечивающий вполне достаточную скорость записи и чтения данных.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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