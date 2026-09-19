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Флешка SmartBuy 16Gb Dock Blue купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy 16Gb Dock Blue

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Флешка SmartBuy 16Gb Dock Blue - фото 1
Флешка SmartBuy 16Gb Dock Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка SmartBuy 16Gb Dock Blue - фото 1
  • Флешка SmartBuy 16Gb Dock Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
460 руб.  690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395690
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy 16Gb Dock Blue

Флешка SmartBuy 16Gb Dock характеризуется особой прочностью и длительным сроком службы, так как для ее изготовления использован высококачественный пластик. Материал устойчив к негативному воздействию внешней среды, износу и механическим повреждениям.

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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флешка SmartBuy 16Gb Dock характеризуется особой прочностью и длительным сроком службы, так как для ее изготовления использован высококачественный пластик. Материал устойчив к негативному воздействию внешней среды, износу и механическим повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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