Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%450 руб. 480 руб.
В наличии
Код товара: 653145
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450 руб. -6%
480 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14
Описание товара Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact
Флеш-накопитель USB Netac UM81 Ultra чёрный металл. Память USB Flash Netac UM81 подходит для использования с компьютерами и ноутбуками, работающими под управлением разных версий рабочих платформ Windows и macOS. Модель использует для подключения USB-интерфейс версии 2.0 и поддерживает скорости до 480 МБит/с при записи и считывании цифровых данных. Для хранения ваших мультимедийных файлов, документов и программ. Флеш-накопитель Netac UM81 в миниатюрном пластиковом корпусе-монолите черного цвета оснащается внешним коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Изделие будет удобным для эксплуатации дома или в офисе, а также в путешествиях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-накопитель USB Netac UM81 Ultra чёрный металл. Память USB Flash Netac UM81 подходит для использования с компьютерами и ноутбуками, работающими под управлением разных версий рабочих платформ Windows и macOS. Модель использует для подключения USB-интерфейс версии 2.0 и поддерживает скорости до 480 МБит/с при записи и считывании цифровых данных. Для хранения ваших мультимедийных файлов, документов и программ. Флеш-накопитель Netac UM81 в миниатюрном пластиковом корпусе-монолите черного цвета оснащается внешним коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Изделие будет удобным для эксплуатации дома или в офисе, а также в путешествиях.
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Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact – стоимость товара 450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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