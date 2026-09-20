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Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact

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Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 1
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 2
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 3
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 4
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 5
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 6
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 7
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 1
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 2
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 3
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 4
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 5
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 6
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 7
  • Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
450 руб.  480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653145
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact
450 руб. -6%
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact

Флеш-накопитель USB Netac UM81 Ultra чёрный металл. Память USB Flash Netac UM81 подходит для использования с компьютерами и ноутбуками, работающими под управлением разных версий рабочих платформ Windows и macOS. Модель использует для подключения USB-интерфейс версии 2.0 и поддерживает скорости до 480 МБит/с при записи и считывании цифровых данных. Для хранения ваших мультимедийных файлов, документов и программ. Флеш-накопитель Netac UM81 в миниатюрном пластиковом корпусе-монолите черного цвета оснащается внешним коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Изделие будет удобным для эксплуатации дома или в офисе, а также в путешествиях.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-накопитель USB Netac UM81 Ultra чёрный металл. Память USB Flash Netac UM81 подходит для использования с компьютерами и ноутбуками, работающими под управлением разных версий рабочих платформ Windows и macOS. Модель использует для подключения USB-интерфейс версии 2.0 и поддерживает скорости до 480 МБит/с при записи и считывании цифровых данных. Для хранения ваших мультимедийных файлов, документов и программ. Флеш-накопитель Netac UM81 в миниатюрном пластиковом корпусе-монолите черного цвета оснащается внешним коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Изделие будет удобным для эксплуатации дома или в офисе, а также в путешествиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compact – стоимость товара 450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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