Флешка SmartBuy Paean 16GB Black (SB16GBPN-K)
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy Paean 16GB Black (SB16GBPN-K)
USB-флешка SMARTBUY Paean 16GB, Black (SB16GBPN-K) совместима с наиболее популярными операционными системами — Windows, Linux и Mac OS. Универсальный накопитель оптимально подходит для хранения и эффективного обмена файлами любого типа с компьютером и ноутбуком. Модель можно подсоединить к автомагнитоле и прослушивать любимые композиции в формате MP3. Корпус отличается особой прочностью и устойчивостью к износу. Материал прослужит многие годы без потери первоначальных потребительских свойств. Для защиты коннектора от проникновения влаги и пыли USB-флешка снабжена герметичным колпачком. Чтобы прикрепить накопитель к шнурку, в конструкции присутствует специальное отверстие.
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