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Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK

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Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 2
Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 3
Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 2
  • Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 3
  • Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK

USB Флеш-накопитель Smartbuy Twist Dual – быстрый накопитель из качественного soft-touch пластика с двумя интерфейсами, Type-A и Type-C, поможет с моментальным переносом важных данных с компьютера на компьютер, с Android – телефона на компьютер, с компьютера на телефон.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Флеш-накопитель Smartbuy Twist Dual – быстрый накопитель из качественного soft-touch пластика с двумя интерфейсами, Type-A и Type-C, поможет с моментальным переносом важных данных с компьютера на компьютер, с Android – телефона на компьютер, с компьютера на телефон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy Twist Dual SB064GB3DUOTWK - этот товар вы можете купить по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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