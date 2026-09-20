Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%780 руб. 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654526
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Twist Dual SB032GB3DUOTWK
USB Flash SmartBuy Twist Dual представляет собой миниатюрный накопитель данных с размерами корпуса 70x19x11 мм. Устройство предусматривает сразу два интерфейса подключения: USB Type-A и USB Type-C. Они позволят использовать флешку для передачи данных не только с компьютера или ноутбука, но и со смартфона или планшета. Память OTG USB Flash SmartBuy Twist Dual обладает объемом 32 ГБ и обеспечивает быстрый обмен данными со скоростью 50 Мбайт/сек (запись) и 90 Мбайт/сек (чтение). В корпусе имеется отверстие для крепления флешки на брелок при помощи шнурка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash SmartBuy Twist Dual представляет собой миниатюрный накопитель данных с размерами корпуса 70x19x11 мм. Устройство предусматривает сразу два интерфейса подключения: USB Type-A и USB Type-C. Они позволят использовать флешку для передачи данных не только с компьютера или ноутбука, но и со смартфона или планшета. Память OTG USB Flash SmartBuy Twist Dual обладает объемом 32 ГБ и обеспечивает быстрый обмен данными со скоростью 50 Мбайт/сек (запись) и 90 Мбайт/сек (чтение). В корпусе имеется отверстие для крепления флешки на брелок при помощи шнурка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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