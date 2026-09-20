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Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый купить с доставкой в Москве
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Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый

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Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый - фото 1
Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый - фото 1
  • Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
530 руб.  690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569336
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
16

Описание товара Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый

USB-разъем, упрятываемый в компактный корпус, полностью защищен, так что колпачок накопителю не нужен. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад — скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.

Отзывы о товаре Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
USB-разъем, упрятываемый в компактный корпус, полностью защищен, так что колпачок накопителю не нужен. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад — скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data UV220 32Gb (AUV220-32G-RWHGY) USB2.0 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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