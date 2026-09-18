Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U05 SP032GBUF2U05V1K USB2.0 black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 229502
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U05 SP032GBUF2U05V1K USB2.0 black
Инновационный дизайн выдвижного USB коннектора позволяет пользователям легко и быстро получить доступ к файлам и документам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Развернуть
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Инновационный дизайн выдвижного USB коннектора позволяет пользователям легко и быстро получить доступ к файлам и документам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U05 SP032GBUF2U05V1K USB2.0 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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