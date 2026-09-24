Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 654524
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680 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW
USB Flash Smartbuy Scout поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, благодаря которому скорости записи и чтения данных достигают показателей 40 Мбайт/сек и 100 Мбайт/сек соответственно. Для подключения к компьютеру, ноутбуку, телевизору или любому другому цифровому устройству модель использует штекер USB Type-A. Для его защиты от механических повреждений при хранении в комплектации предусмотрен колпачок. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в белый пластиковый корпус с размерами 54x20x9 мм. Объем свободной памяти равен 32 ГБ.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash Smartbuy Scout поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, благодаря которому скорости записи и чтения данных достигают показателей 40 Мбайт/сек и 100 Мбайт/сек соответственно. Для подключения к компьютеру, ноутбуку, телевизору или любому другому цифровому устройству модель использует штекер USB Type-A. Для его защиты от механических повреждений при хранении в комплектации предусмотрен колпачок. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в белый пластиковый корпус с размерами 54x20x9 мм. Объем свободной памяти равен 32 ГБ.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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