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Флешка Smartbuy 8Gb Glossy Green (SB8GBGS-G) купить с доставкой в Москве
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Флешка Smartbuy 8Gb Glossy Green (SB8GBGS-G)

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Флешка Smartbuy 8Gb Glossy Green (SB8GBGS-G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
400 руб.  570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501801
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Smartbuy 8Gb Glossy Green (SB8GBGS-G)

Память Smartbuy Glossy Green объемом 8 ГБ представлена в виде традиционного флеш-накопителя. За счет размера памяти в ней можно разместить большое количество текстовых и графических файлов.

Отзывы о товаре Флешка Smartbuy 8Gb Glossy Green (SB8GBGS-G)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Память Smartbuy Glossy Green объемом 8 ГБ представлена в виде традиционного флеш-накопителя. За счет размера памяти в ней можно разместить большое количество текстовых и графических файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Smartbuy 8Gb Glossy Green (SB8GBGS-G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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