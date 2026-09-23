Флешка Kingston 128Gb DTMC3G2/128GB USB 3.2 Gen 1
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
В наличии
Код товара: 542757
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Загружаем...
2 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Kingston 128Gb DTMC3G2/128GB USB 3.2 Gen 1
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Kingston 128Gb DTMC3G2/128GB USB 3.2 Gen 1 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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