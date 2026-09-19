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Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая

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Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая - фото 1
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая - фото 2
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая - фото 1
  • Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая - фото 2
  • Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485255
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
белая
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая

Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.



Теги товара: 16 Гб, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
белая
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.


Теги товара: 16 Гб, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-30WH) USB3.0 белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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