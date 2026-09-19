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Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C

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Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 1
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 2
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 3
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 4
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 5
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 6
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 7
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 8
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 2
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 3
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 4
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 5
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 6
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 7
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 8
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411525
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C

Нужен накопитель, поддерживающий устройства с разъемами USB Type-C и Type-A? На накопителе SanDisk Ultra Dual Drive Luxe с полностью металлическим корпусом вы сможете без труда переносить файлы со смартфона, планшета и компьютера Mac с разъемом USB Type-C на компьютеры с разъемом USB Type-A и наоборот. Теперь вы можете снимать еще больше фотографий и просматривать их на всех устройствах.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Нужен накопитель, поддерживающий устройства с разъемами USB Type-C и Type-A? На накопителе SanDisk Ultra Dual Drive Luxe с полностью металлическим корпусом вы сможете без труда переносить файлы со смартфона, планшета и компьютера Mac с разъемом USB Type-C на компьютеры с разъемом USB Type-A и наоборот. Теперь вы можете снимать еще больше фотографий и просматривать их на всех устройствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1Tb (SDDDC4-1T00-G46) USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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