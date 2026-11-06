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Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308 купить с доставкой в Москве
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Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308

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Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308 - фото 1
Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308 - фото 1
  • Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
530 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654573
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308

Эта флешка имеет емкость 8 гигабайт, что позволяет хранить большое количество файлов, таких как документы, фотографии, видео и музыку. Она оснащена интерфейсом USB 2.0, который является широко используемым и совместимым с большинством компьютеров, ноутбуков и других устройств. Скорость чтения составляет 20 мегабайт в секунду, что позволяет достаточно быстро загружать файлы на ваш компьютер или другое устройство. Скорость записи составляет 10 мегабайт в секунду, что является средним показателем для USB 2.0 флешек. Флешка имеет металлический корпус, который обеспечивает прочность и долговечность устройства. Корпус также помогает защитить внутренние компоненты флешки от повреждений, таких как царапины или удары. Память флешки использует технологию NAND, которая является одной из самых распространенных и надежных технологий хранения данных на флеш-накопителях.

Отзывы о товаре Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Эта флешка имеет емкость 8 гигабайт, что позволяет хранить большое количество файлов, таких как документы, фотографии, видео и музыку. Она оснащена интерфейсом USB 2.0, который является широко используемым и совместимым с большинством компьютеров, ноутбуков и других устройств. Скорость чтения составляет 20 мегабайт в секунду, что позволяет достаточно быстро загружать файлы на ваш компьютер или другое устройство. Скорость записи составляет 10 мегабайт в секунду, что является средним показателем для USB 2.0 флешек. Флешка имеет металлический корпус, который обеспечивает прочность и долговечность устройства. Корпус также помогает защитить внутренние компоненты флешки от повреждений, таких как царапины или удары. Память флешки использует технологию NAND, которая является одной из самых распространенных и надежных технологий хранения данных на флеш-накопителях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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