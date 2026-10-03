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Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT

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Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 1
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 2
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 3
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 4
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 5
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 6
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 7
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 8
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 9
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 10
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 11
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 12
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 13
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 14
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 15
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 16
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 17
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 1
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 2
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 3
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 4
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 5
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 6
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 7
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 8
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 9
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 10
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 11
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 12
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 13
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 14
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 15
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 16
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 17
  • Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
12 400 руб.  17 850 руб. 
Начислим 199 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT
12 400 руб. -31%
17 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Размеры в упаковке, м
1х0.4х0.31
Вес, кг.
6.7

Описание товара Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT

Динамики подавляющего большинства телевизоров хорошо справляются лишь с воспроизведением голосов дикторов новостей, а вот для музыки и спецэффектов в кино требуется более серьезное решение. Вот только большие колонки полноформатного домашнего кинотеатра — далеко не самый удобный и комфортный выход из ситуации. Для тех, кто стремится сэкономить пространство и минимизировать расходы, компания SVEN предложила комплект из саундбара c беспроводным сабвуфером SVEN SB-2150A. Общая мощность системы составляет внушительные 180 Вт — хватит для озвучивания даже большой гостиной, не говоря уже про комнаты поменьше. Крупный динамик сабвуфера диаметром 145 мм обеспечивает «басовую поддержку» в диапазоне от 50 до 150 Гц, а за воспроизведение средних и высоких частот отвечают целых четыре динамика диаметром 46 мм. Весь этот «оркестр» способен заметно расширить возможности телевизора, добавив новых красок в кинофильмы, игры, спортивные трансляции и другие программы. Создатели SVEN SB-2150A позаботились о том, чтобы использовать его было легко и приятно. Вся информация о работе отображается на LED-дисплее, управление осуществляется с помощью пульта ДУ. Не возникнет никаких проблем и с размещением комплекта. Сабвуфер оснащен беспроводным подключением, а саундбар может быть как установлен на полку рядом с телевизором, так и размещен на стене — все крепежные элементы есть в комплекте. Необходимые кабели пользователь также найдет в коробке с SVEN SB-2150A — дополнительно приобретать ничего не придется. SVEN SB-2150A может работать как с телевизором, так и с другими устройствами благодаря поддержке Bluetooth 5.0, HDMI ARC, оптического цифрового входа и аналогового AUX. И даже это еще не все: также устройство оборудовано плеером для аудиофайлов, работающим с USB-накопителями и TF-картами. Открывать для себя новые горизонты качественного звука очень просто, если у вас есть SVEN SB-2150A. Ищите его в каталогах магазинов бытовой техники и электроники, там вас ждет еще один приятный сюрприз — доступная стоимость.

Отзывы о товаре Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Описание
Динамики подавляющего большинства телевизоров хорошо справляются лишь с воспроизведением голосов дикторов новостей, а вот для музыки и спецэффектов в кино требуется более серьезное решение. Вот только большие колонки полноформатного домашнего кинотеатра — далеко не самый удобный и комфортный выход из ситуации. Для тех, кто стремится сэкономить пространство и минимизировать расходы, компания SVEN предложила комплект из саундбара c беспроводным сабвуфером SVEN SB-2150A. Общая мощность системы составляет внушительные 180 Вт — хватит для озвучивания даже большой гостиной, не говоря уже про комнаты поменьше. Крупный динамик сабвуфера диаметром 145 мм обеспечивает «басовую поддержку» в диапазоне от 50 до 150 Гц, а за воспроизведение средних и высоких частот отвечают целых четыре динамика диаметром 46 мм. Весь этот «оркестр» способен заметно расширить возможности телевизора, добавив новых красок в кинофильмы, игры, спортивные трансляции и другие программы. Создатели SVEN SB-2150A позаботились о том, чтобы использовать его было легко и приятно. Вся информация о работе отображается на LED-дисплее, управление осуществляется с помощью пульта ДУ. Не возникнет никаких проблем и с размещением комплекта. Сабвуфер оснащен беспроводным подключением, а саундбар может быть как установлен на полку рядом с телевизором, так и размещен на стене — все крепежные элементы есть в комплекте. Необходимые кабели пользователь также найдет в коробке с SVEN SB-2150A — дополнительно приобретать ничего не придется. SVEN SB-2150A может работать как с телевизором, так и с другими устройствами благодаря поддержке Bluetooth 5.0, HDMI ARC, оптического цифрового входа и аналогового AUX. И даже это еще не все: также устройство оборудовано плеером для аудиофайлов, работающим с USB-накопителями и TF-картами. Открывать для себя новые горизонты качественного звука очень просто, если у вас есть SVEN SB-2150A. Ищите его в каталогах магазинов бытовой техники и электроники, там вас ждет еще один приятный сюрприз — доступная стоимость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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