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Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт

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Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 1
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 2
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 3
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 4
Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Суммарная мощность
5
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 1
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 2
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 3
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 4
  • Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
680 руб.  700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109755
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х8
Вес, г.
350

Описание товара Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт

Отличающаяся компактными размерами и привлекательным дизайном акустическая система SVEN 120 состоит из двух колонок суммарной мощностью 5 Вт, место которым найдется даже на небольшом рабочем столе. Колонки, выполненные в корпусе из прочного пластика, порадуют вас воспроизведением кристально чистого звука в широком частотном диапазоне. Регулятор громкости представлен удобным колесом с рифленой поверхностью и расположен на соединительном кабеле. Универсальная акустическая система SVEN 120 совместима со стационарными компьютерами и ноутбуками, мedia/МР3-плеерами, современными мобильными устройствами, к которым она подключается посредством 3,5-миллиметрового коннектора mini-jack. Для максимального удобства пользователя питание данной системы может осуществляться как от сети, так и от USB-порта.

Отзывы о товаре Колонки Sven 120 2.0 черный 5Вт




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Отличающаяся компактными размерами и привлекательным дизайном акустическая система SVEN 120 состоит из двух колонок суммарной мощностью 5 Вт, место которым найдется даже на небольшом рабочем столе. Колонки, выполненные в корпусе из прочного пластика, порадуют вас воспроизведением кристально чистого звука в широком частотном диапазоне. Регулятор громкости представлен удобным колесом с рифленой поверхностью и расположен на соединительном кабеле. Универсальная акустическая система SVEN 120 совместима со стационарными компьютерами и ноутбуками, мedia/МР3-плеерами, современными мобильными устройствами, к которым она подключается посредством 3,5-миллиметрового коннектора mini-jack. Для максимального удобства пользователя питание данной системы может осуществляться как от сети, так и от USB-порта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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