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Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт

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Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 6
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 7
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 8
Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный (разъем mini jack)
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 5
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 6
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 7
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 8
  • Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
720 руб.  1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255967
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный (разъем mini jack)
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
600

Описание товара Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт

Если вы ищете акустическую систему для совместного просмотра фильмов с близкими или уютной камерной вечеринки, то Oklick OK-420 идеально подходит вам. Акустическая система OK-420 обладает мощностью звука в 11 Вт, что позволяет наслаждаться качественным звучанием в любое время. Частотный диапазон от 20 Гц до 18 КГц позволяет воспроизводить частоты с высокой точностью. На передней панели расположена регулировка громкости и басов, так что вы с лёгкостью настроите звучание под свои предпочтения и комфорт гостей, а также насладитесь кристально чистым звуком. Питание Oklick OK-420 происходит от USB-порта, что удобно в использовании в различных условиях. Благодаря интерфейсу подключения 3,5 мм вы можете легко подключить колонку к вашему смартфону, планшету или ноутбуку. Акустическая система Oklick OK-420 идеально подходит для прослушивания музыки, просмотра фильмов, игр и других мультимедийных задач. Выбирайте акустическую систему Oklick OK-420 и наслаждайтесь звучанием высокого качества.



Теги товара: с сабвуфером

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный (разъем mini jack)
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Развернуть
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы ищете акустическую систему для совместного просмотра фильмов с близкими или уютной камерной вечеринки, то Oklick OK-420 идеально подходит вам. Акустическая система OK-420 обладает мощностью звука в 11 Вт, что позволяет наслаждаться качественным звучанием в любое время. Частотный диапазон от 20 Гц до 18 КГц позволяет воспроизводить частоты с высокой точностью. На передней панели расположена регулировка громкости и басов, так что вы с лёгкостью настроите звучание под свои предпочтения и комфорт гостей, а также насладитесь кристально чистым звуком. Питание Oklick OK-420 происходит от USB-порта, что удобно в использовании в различных условиях. Благодаря интерфейсу подключения 3,5 мм вы можете легко подключить колонку к вашему смартфону, планшету или ноутбуку. Акустическая система Oklick OK-420 идеально подходит для прослушивания музыки, просмотра фильмов, игр и других мультимедийных задач. Выбирайте акустическую систему Oklick OK-420 и наслаждайтесь звучанием высокого качества.


Теги товара: с сабвуфером
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Отзывы


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