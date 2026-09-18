Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-420 2.1 черный 11Вт
Если вы ищете акустическую систему для совместного просмотра фильмов с близкими или уютной камерной вечеринки, то Oklick OK-420 идеально подходит вам. Акустическая система OK-420 обладает мощностью звука в 11 Вт, что позволяет наслаждаться качественным звучанием в любое время. Частотный диапазон от 20 Гц до 18 КГц позволяет воспроизводить частоты с высокой точностью. На передней панели расположена регулировка громкости и басов, так что вы с лёгкостью настроите звучание под свои предпочтения и комфорт гостей, а также насладитесь кристально чистым звуком. Питание Oklick OK-420 происходит от USB-порта, что удобно в использовании в различных условиях. Благодаря интерфейсу подключения 3,5 мм вы можете легко подключить колонку к вашему смартфону, планшету или ноутбуку. Акустическая система Oklick OK-420 идеально подходит для прослушивания музыки, просмотра фильмов, игр и других мультимедийных задач. Выбирайте акустическую систему Oklick OK-420 и наслаждайтесь звучанием высокого качества.
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Теги товара: с сабвуфером
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Теги товара: с сабвуфером
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