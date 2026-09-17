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Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт

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Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 6
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 7
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 8
Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от USB
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 5
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 6
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 7
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 8
  • Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
890 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109741
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
849

Описание товара Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт

Колонки Oklick OK-161 2.0 сочетают элегантность и высокое качество звучания. С их помощью вы сможете наслаждаться ярким и насыщенным стереозвуком благодаря мощности в 6 Вт. Эти стационарные колонки отличаются не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном в цвете черный/вишня. Корпус из MDF с вставками, имитирующими красное дерево, придает особый шарм и стиль. Регулировка громкости расположена на боковой панели, что делает процесс управления звуком комфортным. Колонки оснащены разъемом для наушников, позволяя наслаждаться музыкой индивидуально, не создавая помех окружающим. Питание этих колонок осуществляется через USB, что облегчает их использование в любом месте, будь то дом или офис. Интерфейс подключения 3,5 мм позволяет легко подключаться к различным устройствам. Суммарная звуковая мощность в 6 Вт и частотный диапазон от 150 Гц до 20 КГц в сочетании с отношением сигнал/шум 55 дБ и импедансом 4 Ом создают качественное и чистое звучание. Легкие и компактные, с общим весом 0.75 кг и размерами 85x140x96 мм, колонки OK-161 не займут много места, но при этом станут выразительным акцентом в интерьере. Выбирая Oklick OK-161, вы получаете не только качественный звук, но и стильное дизайнерское решение.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Oklick OK-161 2.0 сочетают элегантность и высокое качество звучания. С их помощью вы сможете наслаждаться ярким и насыщенным стереозвуком благодаря мощности в 6 Вт. Эти стационарные колонки отличаются не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном в цвете черный/вишня. Корпус из MDF с вставками, имитирующими красное дерево, придает особый шарм и стиль. Регулировка громкости расположена на боковой панели, что делает процесс управления звуком комфортным. Колонки оснащены разъемом для наушников, позволяя наслаждаться музыкой индивидуально, не создавая помех окружающим. Питание этих колонок осуществляется через USB, что облегчает их использование в любом месте, будь то дом или офис. Интерфейс подключения 3,5 мм позволяет легко подключаться к различным устройствам. Суммарная звуковая мощность в 6 Вт и частотный диапазон от 150 Гц до 20 КГц в сочетании с отношением сигнал/шум 55 дБ и импедансом 4 Ом создают качественное и чистое звучание. Легкие и компактные, с общим весом 0.75 кг и размерами 85x140x96 мм, колонки OK-161 не займут много места, но при этом станут выразительным акцентом в интерьере. Выбирая Oklick OK-161, вы получаете не только качественный звук, но и стильное дизайнерское решение.
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Отзывы


Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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