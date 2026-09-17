Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт
Колонки Oklick OK-161 2.0 сочетают элегантность и высокое качество звучания. С их помощью вы сможете наслаждаться ярким и насыщенным стереозвуком благодаря мощности в 6 Вт. Эти стационарные колонки отличаются не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном в цвете черный/вишня. Корпус из MDF с вставками, имитирующими красное дерево, придает особый шарм и стиль. Регулировка громкости расположена на боковой панели, что делает процесс управления звуком комфортным. Колонки оснащены разъемом для наушников, позволяя наслаждаться музыкой индивидуально, не создавая помех окружающим. Питание этих колонок осуществляется через USB, что облегчает их использование в любом месте, будь то дом или офис. Интерфейс подключения 3,5 мм позволяет легко подключаться к различным устройствам. Суммарная звуковая мощность в 6 Вт и частотный диапазон от 150 Гц до 20 КГц в сочетании с отношением сигнал/шум 55 дБ и импедансом 4 Ом создают качественное и чистое звучание. Легкие и компактные, с общим весом 0.75 кг и размерами 85x140x96 мм, колонки OK-161 не займут много места, но при этом станут выразительным акцентом в интерьере. Выбирая Oklick OK-161, вы получаете не только качественный звук, но и стильное дизайнерское решение.
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