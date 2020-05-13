Колонки Sven 325 SV-014643 Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 320 руб. 2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141810
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х9
Вес, г.
825
Описание товара Колонки Sven 325 SV-014643 Black
Колонки являются незаменимым устройством для человека, не мыслящего жизнь без музыкального сопровождения. Воспроизведение звука дает всестороннее, насыщенное звучание.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Колонки являются незаменимым устройством для человека, не мыслящего жизнь без музыкального сопровождения. Воспроизведение звука дает всестороннее, насыщенное звучание.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Достоинства:
Не большая цена.И отсюда выходит соотношение качественного звука к стоимости. Приятная голубая подсветка.
Недостатки:
Дешёвый пластик, ну это и понятно. Упал пару раз с высоты
меньше метра на деревянный пол, результат трешина на краю.
Комментарий:
Можно отнести к плюсам, но ладно. Если выкрутить звук на самый минимум - гаснет подсветка регулировки громкости. Почему я про это говорю, что если вы не хотите в какой то момент, чтобы она мешала, то это можно сделать в отличии например от более дорогих вариантов на моделях фирмы Dexp.
Достоинства:
В меру яркая голубоватая подсветка спереди.
АБС пластик, совершенно немаркий, отличается высокой прочностью и не начинает выглядеть хуже со временем.
60мм динамики, неплохой результат для модели за эти деньги, и звук тут просто огого.
Слушал музыку через телефон, мр3 плеер, ноутбук - везде всё играет очень громко и качественно, проблем нету.
Недостатки:
Есть только с 1 вариантом расцветки.
Комментарий:
Нормальная акустика, симпатичная и для своих размеров выдаёт вполне нормальные результаты - всё играет громко и чисто, даже если крутануть их на максимум то всё равно звук отличный и никаких проблем в принципе не проскакивает.
Колонки Sven 325 SV-014643 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Sven 325 SV-014643 Black
Достоинства:
Не большая цена.И отсюда выходит соотношение качественного звука к стоимости. Приятная голубая подсветка.
Недостатки:
Дешёвый пластик, ну это и понятно. Упал пару раз с высоты
меньше метра на деревянный пол, результат трешина на краю.
Комментарий:
Можно отнести к плюсам, но ладно. Если выкрутить звук на самый минимум - гаснет подсветка регулировки громкости. Почему я про это говорю, что если вы не хотите в какой то момент, чтобы она мешала, то это можно сделать в отличии например от более дорогих вариантов на моделях фирмы Dexp.
Достоинства:
В меру яркая голубоватая подсветка спереди.
АБС пластик, совершенно немаркий, отличается высокой прочностью и не начинает выглядеть хуже со временем.
60мм динамики, неплохой результат для модели за эти деньги, и звук тут просто огого.
Слушал музыку через телефон, мр3 плеер, ноутбук - везде всё играет очень громко и качественно, проблем нету.
Недостатки:
Есть только с 1 вариантом расцветки.
Комментарий:
Нормальная акустика, симпатичная и для своих размеров выдаёт вполне нормальные результаты - всё играет громко и чисто, даже если крутануть их на максимум то всё равно звук отличный и никаких проблем в принципе не проскакивает.