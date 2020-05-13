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Колонки Sven 325 SV-014643 Black купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven 325 SV-014643 Black

2 Отзывы
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Колонки Sven 325 SV-014643 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 320 руб.  2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 141810
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х9
Вес, г.
825

Описание товара Колонки Sven 325 SV-014643 Black

Колонки являются незаменимым устройством для человека, не мыслящего жизнь без музыкального сопровождения. Воспроизведение звука дает всестороннее, насыщенное звучание.

Отзывы о товаре Колонки Sven 325 SV-014643 Black

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2020
Сергей Ф.

Достоинства:
Не большая цена.И отсюда выходит соотношение качественного звука к стоимости. Приятная голубая подсветка.

Недостатки:
Дешёвый пластик, ну это и понятно. Упал пару раз с высоты
меньше метра на деревянный пол, результат трешина на краю.

Комментарий:
Можно отнести к плюсам, но ладно. Если выкрутить звук на самый минимум - гаснет подсветка регулировки громкости. Почему я про это говорю, что если вы не хотите в какой то момент, чтобы она мешала, то это можно сделать в отличии например от более дорогих вариантов на моделях фирмы Dexp.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2020
Николай М.

Достоинства:
В меру яркая голубоватая подсветка спереди.
АБС пластик, совершенно немаркий, отличается высокой прочностью и не начинает выглядеть хуже со временем.
60мм динамики, неплохой результат для модели за эти деньги, и звук тут просто огого.
Слушал музыку через телефон, мр3 плеер, ноутбук - везде всё играет очень громко и качественно, проблем нету.

Недостатки:
Есть только с 1 вариантом расцветки.

Комментарий:
Нормальная акустика, симпатичная и для своих размеров выдаёт вполне нормальные результаты - всё играет громко и чисто, даже если крутануть их на максимум то всё равно звук отличный и никаких проблем в принципе не проскакивает.



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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки являются незаменимым устройством для человека, не мыслящего жизнь без музыкального сопровождения. Воспроизведение звука дает всестороннее, насыщенное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2020
Сергей Ф.

Достоинства:
Не большая цена.И отсюда выходит соотношение качественного звука к стоимости. Приятная голубая подсветка.

Недостатки:
Дешёвый пластик, ну это и понятно. Упал пару раз с высоты
меньше метра на деревянный пол, результат трешина на краю.

Комментарий:
Можно отнести к плюсам, но ладно. Если выкрутить звук на самый минимум - гаснет подсветка регулировки громкости. Почему я про это говорю, что если вы не хотите в какой то момент, чтобы она мешала, то это можно сделать в отличии например от более дорогих вариантов на моделях фирмы Dexp.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2020
Николай М.

Достоинства:
В меру яркая голубоватая подсветка спереди.
АБС пластик, совершенно немаркий, отличается высокой прочностью и не начинает выглядеть хуже со временем.
60мм динамики, неплохой результат для модели за эти деньги, и звук тут просто огого.
Слушал музыку через телефон, мр3 плеер, ноутбук - везде всё играет очень громко и качественно, проблем нету.

Недостатки:
Есть только с 1 вариантом расцветки.

Комментарий:
Нормальная акустика, симпатичная и для своих размеров выдаёт вполне нормальные результаты - всё играет громко и чисто, даже если крутануть их на максимум то всё равно звук отличный и никаких проблем в принципе не проскакивает.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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