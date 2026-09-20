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Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт

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Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 1
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 2
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 3
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 4
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 5
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 6
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 7
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 8
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 9
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 10
Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 1
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 2
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 3
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 4
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 5
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 6
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 7
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 8
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 9
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 10
  • Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
860 руб.  1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512658
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
250

Описание товара Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт

В классическом дизайне представлены компактные колонки Sven 135. Для внешнего исполнения корпуса выбран черный цвет. Модель относится к акустическому типу 2.0. Динамики диаметром 50 мм обеспечивают чистый звук. Общая звуковая мощность колонок составляет 6 Вт. Частотный диапазон: 100 Гц – 20 кГц. Размер модели равен 65 х 95 х 62 мм. Гарантия действует 12 месяцев. Электропитание и подключение к источнику воспроизведения осуществляются через порт USB. Регулятор громкости расположен на кабеле. Благодаря небольшому размеру колонки Sven 135 удобно брать с собой, они имеют вес всего 280 г. Для производства корпуса использован пластик.

Отзывы о товаре Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
В классическом дизайне представлены компактные колонки Sven 135. Для внешнего исполнения корпуса выбран черный цвет. Модель относится к акустическому типу 2.0. Динамики диаметром 50 мм обеспечивают чистый звук. Общая звуковая мощность колонок составляет 6 Вт. Частотный диапазон: 100 Гц – 20 кГц. Размер модели равен 65 х 95 х 62 мм. Гарантия действует 12 месяцев. Электропитание и подключение к источнику воспроизведения осуществляются через порт USB. Регулятор громкости расположен на кабеле. Благодаря небольшому размеру колонки Sven 135 удобно брать с собой, они имеют вес всего 280 г. Для производства корпуса использован пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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