Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж)
Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2040dn – оптимальное решение для офиса, когда на печать за день отправляется достаточное количество документов. Это лазерного типа устройство, оно надежно, экономично, дарит вам отличное качество черно-белой печати. Максимальное разрешение печати составляет 1200x1200 dpi, скорость же достигает показателя 40 стр/мин, при этом время выхода первого отпечатка – всего 6.4 с. Для удобства и экономии времени и бумаги устройством предусмотрена возможность автоматической двусторонней печати. В месяц Kyocera ECOSYS P2040dn способен выдать до 50000 страниц, а ресурс черного картриджа составляет 7200 страниц. 60 - 220 г/м2 – такова плотность носителей, на которых вы можете выводить изображение. В качестве носителей допускается использовать матовую и глянцевую бумагу, фотобумагу, этикетки и наклейки. С помощью интерфейса Ethernet (RJ-45) вы можете сделать из принтера сетевое устройство, также возможна печать с мобильных устройств. В комплект входит картридж с тонером на 3600 страниц.
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