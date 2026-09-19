Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU)
Принтер лазерный Pantum P3300DN рассчитан на печать формата A4. Максимальное количество страниц, которое можно напечатать в месяц, равно 25000. Этот показатель дает возможность использовать принтер в малых и средних офисах. Модель будет полезна и дома. Принтер обладает возможностью осуществлять автоматическую двустороннуюю печать. Вы по достоинству оцените высокую скорость работы печатающего устройства: время выхода первой страницы составляет 8.5 с, а скорость печати может достигать 33 страниц в минуту. Для использования в качестве совместимых с принтером Pantum P3300DN подходят 4 модели картриджей. Важным преимуществом модели является возможность использования в качестве сетевого ресурса. Подключив принтер к локальной сети, вы сможете обеспечить доступ к нему с любого компьютера, входящего в сеть. Локальное подключение обеспечивается за счет использования USB-интерфейса. Принтер компактен: его габаритные размеры составляют 334x354x232 мм. Масса корпуса принтера невысока: она равна лишь 6.8 кг.
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