Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый
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Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627114
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
9.25
Описание товара Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый
Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
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