Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645375
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
16
Описание товара Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый
Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.
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Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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