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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый

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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 1
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 2
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 3
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 4
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 1
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 2
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 3
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 4
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645375
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
16

Описание товара Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый

Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP631CW (5159C004) A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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