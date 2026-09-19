Принтер Pantum P2518 Grey (A4, 1200dpi, 22ppm, 32Mb, Lan, USB) (PA1P2518)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на толстой бумаге, прозрачной пленке, карточках, этикетках, конвертах, тонкой бумаге, обычной бумаге
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х23
Вес, кг.
5.61
Описание товара Принтер Pantum P2518 Grey (A4, 1200dpi, 22ppm, 32Mb, Lan, USB) (PA1P2518)
Принтер лазерный Pantum P2518 представлен в классическом белом корпусе с интерфейсом USB 2.0, емкостью для подачи 150 листов и выходным лотком на 100 страниц. Оборудование способно печатать на обычной, толстой и тонкой бумаге, пленке, карточках и конвертах. В основе используется фирменный картридж с ресурсом 1600 страниц. Прибор Pantum P2518 обладает лазерной технологией ч/б печати. Оборудование создает четкий оттиск с разрешением 600x600 dpi на листах A4 со скоростью 22 стр/мин. Данная модель совместима с тремя популярными ОС, что позволяет использовать ее для офисного или домашнего использования.
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на толстой бумаге, прозрачной пленке, карточках, этикетках, конвертах, тонкой бумаге, обычной бумаге
Страна производитель
Китай
Принтер лазерный Pantum P2518 представлен в классическом белом корпусе с интерфейсом USB 2.0, емкостью для подачи 150 листов и выходным лотком на 100 страниц. Оборудование способно печатать на обычной, толстой и тонкой бумаге, пленке, карточках и конвертах. В основе используется фирменный картридж с ресурсом 1600 страниц. Прибор Pantum P2518 обладает лазерной технологией ч/б печати. Оборудование создает четкий оттиск с разрешением 600x600 dpi на листах A4 со скоростью 22 стр/мин. Данная модель совместима с тремя популярными ОС, что позволяет использовать ее для офисного или домашнего использования.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер Pantum P2518 Grey (A4, 1200dpi, 22ppm, 32Mb, Lan, USB) (PA1P2518) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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