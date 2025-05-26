Принтер лазерный Pantum P2500W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum P2500W
Принтер Pantum P2500W — компактный и недорогой принтер, рассчитанный на небольшой офис или же домашнее пользование. Технология печати — лазерная, черно-белая. Скорость составляет 22 листа формата A4 в минуту. Время выхода первого отпечатка — 7.8 секунд. Максимальное разрешение, поддерживаемое Pantum P2500W, составляет 1200?1200 dpi. Предусмотрен модуль Wi-Fi, позволяющий печатать напрямую с портативных гаджетов. Принтер поставляется в комплекте со стартовым картриджем, рассчитанным на 700 отпечатков. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя.
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Достоинства:
Комментарий:
после струйника hp это просто фантастика. Печатает быстро, для документов самое оно
Достоинства:
Комментарий:
Не большой, много места на столе не занимает, простая настройка для ПК (сканировал QR-код и заходил на сайт, диск установочный почему-то не считывается), но очень шумный, лист бумаги при печати сворачивается, если печатать с обратной стороны, нужно ложить его вплотную к ролику, который не всегда может захватить крученный лист, печать чистая, пробовал на бумаги 80 г/м2
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, драйвера с сайта качаются и ставятся без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает отлично, из минусов громкий при использовании
Достоинства:
Комментарий:
принтер огонь, настроила быстро буквально пару минут, отсканировала qr он перекинул на официальный сайт, там есть вкладка драйвера и строка поиск, вносим модель своего принтера и скачиваем нужный файл, далее все работает без проблем, печатает быстро и хорошо, листы не жуёт . сам принтер не большого размера, места занимает не много. покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
товар за свои деньги норм минус, очень шумный
Достоинства:
Комментарий:
Печатает чётко. Жаль что не цветной
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер! рекомендую 5+++++
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, конечно пришлось помучиться чуть.,но всё получилось.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер печатает хорошо. Перед использованием установили драйвера, скачать их можно на официальном сайте. Картридж уже заправлен
Достоинства:
Комментарий:
пока еще не открывала. упаковка целая, не где не нарушена не помята
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер взяла для офиса, все прекрасно печатает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер для дома. Компактный и довольно быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар,качественный, рекомендую,печатает быстро,работает без шумно.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично. Очень компактный. Не сильно шумный. Печать четкая и быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, пользуемся 3 месяца по полной программе, все работает, компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер был доставлен на день раньше, в заводской коробке и плотной плёнке. Целый, новенький, всё указанное в комплекте. Драйвер к принтеру скачала на официальном сайте для Windows 10 и установила в считанные секунды. Работает отлично, быстро печатает. По шуму - не шумнее HP, который у меня на работе (в разы дороже). Для домашнего использования школьником супер принтер за супер цену! Нам очень понравился, рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Подключил драйвера установил работает
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, печатает, хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домашний принтер,с не дорогами расходниками,с возможностью заправки уже с завода.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, подключился без проблем, печает чётко, компактный, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, но громко включается при запуске пк. Заставлял вздрагивать. Держу отключенным.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер отличный. Ребенок сама справилась с подключением. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, печать на ура! установка тоже не доставила труда, диски установочные в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка очень быстрая.Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Устраивает. Удобен для разводки плат.
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер. похож на оригинпльный
Достоинства:
Комментарий:
Вроде, все хорошо. Установка с диска минута. Немного думает перед печатанием (пару секунд). Легкий. Самое главное, очень быстрая доставка! Очень нужен был принтер, свой сломался. Заказала в 15 00, а пришел на следующий день в 17 00. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
принтер неплохой. печатает хорошо. даже сыну понравился
Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P2500W
Достоинства:
Комментарий:
после струйника hp это просто фантастика. Печатает быстро, для документов самое оно
Достоинства:
Комментарий:
Не большой, много места на столе не занимает, простая настройка для ПК (сканировал QR-код и заходил на сайт, диск установочный почему-то не считывается), но очень шумный, лист бумаги при печати сворачивается, если печатать с обратной стороны, нужно ложить его вплотную к ролику, который не всегда может захватить крученный лист, печать чистая, пробовал на бумаги 80 г/м2
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, драйвера с сайта качаются и ставятся без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает отлично, из минусов громкий при использовании
Достоинства:
Комментарий:
принтер огонь, настроила быстро буквально пару минут, отсканировала qr он перекинул на официальный сайт, там есть вкладка драйвера и строка поиск, вносим модель своего принтера и скачиваем нужный файл, далее все работает без проблем, печатает быстро и хорошо, листы не жуёт . сам принтер не большого размера, места занимает не много. покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
товар за свои деньги норм минус, очень шумный
Достоинства:
Комментарий:
Печатает чётко. Жаль что не цветной
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер! рекомендую 5+++++
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, конечно пришлось помучиться чуть.,но всё получилось.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер печатает хорошо. Перед использованием установили драйвера, скачать их можно на официальном сайте. Картридж уже заправлен
Достоинства:
Комментарий:
пока еще не открывала. упаковка целая, не где не нарушена не помята
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер взяла для офиса, все прекрасно печатает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер для дома. Компактный и довольно быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар,качественный, рекомендую,печатает быстро,работает без шумно.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично. Очень компактный. Не сильно шумный. Печать четкая и быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, пользуемся 3 месяца по полной программе, все работает, компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер был доставлен на день раньше, в заводской коробке и плотной плёнке. Целый, новенький, всё указанное в комплекте. Драйвер к принтеру скачала на официальном сайте для Windows 10 и установила в считанные секунды. Работает отлично, быстро печатает. По шуму - не шумнее HP, который у меня на работе (в разы дороже). Для домашнего использования школьником супер принтер за супер цену! Нам очень понравился, рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Подключил драйвера установил работает
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, печатает, хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домашний принтер,с не дорогами расходниками,с возможностью заправки уже с завода.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, подключился без проблем, печает чётко, компактный, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, но громко включается при запуске пк. Заставлял вздрагивать. Держу отключенным.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер отличный. Ребенок сама справилась с подключением. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, печать на ура! установка тоже не доставила труда, диски установочные в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка очень быстрая.Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Устраивает. Удобен для разводки плат.
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер. похож на оригинпльный
Достоинства:
Комментарий:
Вроде, все хорошо. Установка с диска минута. Немного думает перед печатанием (пару секунд). Легкий. Самое главное, очень быстрая доставка! Очень нужен был принтер, свой сломался. Заказала в 15 00, а пришел на следующий день в 17 00. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
принтер неплохой. печатает хорошо. даже сыну понравился