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Принтер лазерный Pantum P3010DW купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Pantum P3010DW

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Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 1
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 2
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 3
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 4
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 5
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 6
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 7
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 8
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 9
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 10
Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x600 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
60000
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 4
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 9
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 10
  • Принтер лазерный Pantum P3010DW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 040 руб. 
Начислим 289 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 330966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер лазерный Pantum P3010DW
18 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
принтер, кабель USB; кабель питания; фотобарабан; черно-белый картридж; программное обеспечение
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x600 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
60000
Подача бумаги, л
251
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
2
Потребляемая мощность (при работе)
525
Габариты (ШхВхГ)
354x232x334 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х29
Вес, кг.
9.4

Описание товара Принтер лазерный Pantum P3010DW

Используя принтер лазерный Pantum P3010DW, вы сможете в полной мере ощутить преимущества от использования беспроводной печати. Принтер, рассчитанный на печать формата A4, можно использовать и в обычном режиме: для подключения к стационарным и мобильным компьютерам используется USB-интерфейс. Корпоративным пользователям будет полезна возможность эксплуатации принтера в качестве сетевого ресурса. Принтер Pantum P3010DW оптимален для использования в малых и средних офисах, а также дома. Модель характеризуется нагрузкой до 60000 страниц в месяц. Благодаря автоматической двусторонней печати можно экономить бумагу. Двусторонняя печать также необходима при оформлении договоров и многих других документов. Модель отличается сравнительно высокой скоростью печати: она может достигать 30 страниц в минуту. Время выхода первой страницы невелико: оно равно 8.5 с. В комплект поставки принтера входит все необходимое: диск с программным обеспечением, USB-кабель, кабель питания, тонер-картридж, фотобарабан и документация.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P3010DW

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не в первый раз,использую для печати ТТН.Всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги, а если избавить его от зависимости от чипов, вообще цены ему нет
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Принтер произвел очень хорошее впечатление. Первый раз покупал китайский принтер и ждал какой-то подвох. Всё, от упаковки до инсталятора драйвера, оказалось сделано на очень высоком уровне. Модель не новая. Имеет много положительных отзывов от пользователей и сервисменов. Можно брать без опасения.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Надо брать. Сетевой с дуплексом, по нормальной цене.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
бюджетная модель с отличными характеристиками, двухсторонний печати и вай-фаем, можно подключить к сети, доступные расходники
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Новикова Марина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, достаточно компактный. Никаких проблем с синхронизацией компьютера и принтера не возникло. Пришел быстро, хорошо упакован, в отличном состоянии. Пока кажется достаточно экономичным в использовании, будем надеяться, что все так и будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Маргарита П.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер очень понравился. Забрал и настраивал сын 13 лет. Купили для рефератов и сообщений. Сразу заказала набор для заправки картриджа с воронкой и чипом. Качество печати отличное.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает быстро, доступные расходники. Двухсторонняя печать и работа по сети. И все это за вменяемые деньги
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер для небольшого офиса.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, за доступные деньги. В будущем заправка и обслуживание будет без проблем. Принтер прошивается и картридж можно использовать без чипа. Либо поставить бесконечный чип.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Закручивает листы при печати и они потом не выпрямляются, для меня это самый важный и главный минус. Почитала отзывы в интернете и поняла что Это проблема этой фирмы. А так шустрый, печать хорошая
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Бадукина Оксана

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился принтер, очень удобно печатать с телефона. занимает немного места. качество печати хорошее
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо, быстро, вайфай работает. Пластик ожидаемо хлипковат, но это не страшно. Брал для ЛУТа, заполнение черным хорошее, платы получаются.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Пока что ещё не использовал. Надеюсь все будет норм. Брал основываясь на характеристики.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, цена-качество на высоте, wifi и двусторонняя печать



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
принтер, кабель USB; кабель питания; фотобарабан; черно-белый картридж; программное обеспечение
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x600 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
60000
Развернуть
Подача бумаги, л
251
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
2
Потребляемая мощность (при работе)
525
Габариты (ШхВхГ)
354x232x334 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Используя принтер лазерный Pantum P3010DW, вы сможете в полной мере ощутить преимущества от использования беспроводной печати. Принтер, рассчитанный на печать формата A4, можно использовать и в обычном режиме: для подключения к стационарным и мобильным компьютерам используется USB-интерфейс. Корпоративным пользователям будет полезна возможность эксплуатации принтера в качестве сетевого ресурса. Принтер Pantum P3010DW оптимален для использования в малых и средних офисах, а также дома. Модель характеризуется нагрузкой до 60000 страниц в месяц. Благодаря автоматической двусторонней печати можно экономить бумагу. Двусторонняя печать также необходима при оформлении договоров и многих других документов. Модель отличается сравнительно высокой скоростью печати: она может достигать 30 страниц в минуту. Время выхода первой страницы невелико: оно равно 8.5 с. В комплект поставки принтера входит все необходимое: диск с программным обеспечением, USB-кабель, кабель питания, тонер-картридж, фотобарабан и документация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не в первый раз,использую для печати ТТН.Всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги, а если избавить его от зависимости от чипов, вообще цены ему нет
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Принтер произвел очень хорошее впечатление. Первый раз покупал китайский принтер и ждал какой-то подвох. Всё, от упаковки до инсталятора драйвера, оказалось сделано на очень высоком уровне. Модель не новая. Имеет много положительных отзывов от пользователей и сервисменов. Можно брать без опасения.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Надо брать. Сетевой с дуплексом, по нормальной цене.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
бюджетная модель с отличными характеристиками, двухсторонний печати и вай-фаем, можно подключить к сети, доступные расходники
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Новикова Марина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, достаточно компактный. Никаких проблем с синхронизацией компьютера и принтера не возникло. Пришел быстро, хорошо упакован, в отличном состоянии. Пока кажется достаточно экономичным в использовании, будем надеяться, что все так и будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Маргарита П.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер очень понравился. Забрал и настраивал сын 13 лет. Купили для рефератов и сообщений. Сразу заказала набор для заправки картриджа с воронкой и чипом. Качество печати отличное.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает быстро, доступные расходники. Двухсторонняя печать и работа по сети. И все это за вменяемые деньги
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер для небольшого офиса.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, за доступные деньги. В будущем заправка и обслуживание будет без проблем. Принтер прошивается и картридж можно использовать без чипа. Либо поставить бесконечный чип.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Закручивает листы при печати и они потом не выпрямляются, для меня это самый важный и главный минус. Почитала отзывы в интернете и поняла что Это проблема этой фирмы. А так шустрый, печать хорошая
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Бадукина Оксана

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился принтер, очень удобно печатать с телефона. занимает немного места. качество печати хорошее
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо, быстро, вайфай работает. Пластик ожидаемо хлипковат, но это не страшно. Брал для ЛУТа, заполнение черным хорошее, платы получаются.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Пока что ещё не использовал. Надеюсь все будет норм. Брал основываясь на характеристики.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, цена-качество на высоте, wifi и двусторонняя печать


Принтер лазерный Pantum P3010DW - по цене 18040 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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